«Европейская Грузия» призывает оппозицию не играть в игры власти

14.08.2017 19:20 В "Европейской Грузии" считают, что возможным допущением безбарьерной системы власть старается пустить пыль в глаза.



К парламентским выборам 2020 года "Грузинская мечта", возможно, одноразово допустит систему без барьерных выборов. По информации "Ньюпост", этот вариант будет осуществлен до того, как полностью перейдут на пропорциональную систему.



Член "Европейской Грузии" Леван Тархнишвили считает, что со стороны власти это является попыткой пустить пыль в глаза, и ни одна оппозиционная партия не должна "повестись на эту уловку".



"Первым делом следует отметить, что это предложение является несерьезным, поскольку рассматривает одноразовое применение к одним выборам. Это продолжение той политики, которую проводит "Грузинская мечта" в течение этого времени, то есть не проводить никакой реальной реформы, и тем самым постараться сохранить власть за счет мажоритарных депутатов.



Фактически они получили ситуацию, когда в результате этой т.н. реформы по одну сторону была "Грузинская мечта", а по другую сторону был весь политический спектр. Сейчас стараются одноразовым снижением барьера привлечь хотя бы кого-нибудь, чтобы хотя-бы кому-нибудь понравилась эта т.н. реформа. Очень надеюсь, что у них это не получится, и очень надеюсь, что ни одна серьезная оппозиционная политическая партия не попадется на эту уловку, и не будет играть игру власти.



Наше требование неизменное. Мы требуем немедленного перехода полностью на пропорциональную систему, и чтобы это был не одноразовый акт, а был окончательный переход на пропорциональную систему со справедливым распределением мандатов. Такова наша твердая позиция. Одноразовая отмена барьера ничего в действительности не меняет, система остается той же, возможно, введут дополнительные партии, в том числе своих сторонников. Это то же самое, что пускать пыль в глаза, так же как месяц назад вброс идеи о том, чтобы одноразово были созданы блоки, и понизить барьер до 3%, сейчас очередная попытка пустить пыль в глаза, будто что-то делают"- заявил Леван Тархнишвили.



















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