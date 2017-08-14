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Безбарьерная система является уловкой «Грузинской мечты», и приманкой для оппозиции - ЕНД


14.08.2017   19:51
В оппозиции отзываются на возможное проведение парламентских выборов по безбарьерной системе. В "Национальном движении" заявили, что "это уловка "Грузинской мечты", и приманка для оппозиции".

По информации "Ньюпост", правящая партия одноразово, до полного перехода на пропорциональную систему, работает над этой инициативой, которую в ближайшем времени предложит оппозиционным партиям.

"Чтобы все это имело смысл, нужен единый пакет, это переход на пропорциональную систему, справедливое распределение мандатов, и важный вопрос правила прямых выборов президента, который должен войти в этот пакет, и который правящая партия вообще не считает важным. Это, видимо преследует целью ввод мелких партий в парламент, и затем их подкуп на месте, и закрытие системы"- заявил член "Национального движения" Ника Руруа в беседе с "Ньюпост".

По его же словам, это является уловкой, которой председатель парламента старается обмануть избирателя. По словам Руруа, оппозиционные партии обязательно рассмотрят эту инициативу.

"Вместе с оппозиционными партиями, надеюсь, мы рассмотрим эту тему, их мнения важны, однако позиция "Национального движения", что это тот вопрос, который не имеет никакого плюса в процессе включенности народа, и для демократичности. Это уловка, которой Кобахидзе хочет обмануть грузинских избирателей"- заявил Ника Руруа.







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