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Глава администрации президента считает провокацией аудиозапись российских пранкеров


14.08.2017   21:08
Начальник администрации президента Грузии Георгий Абашишвили считает провокацией аудиозапись, распространенную украинской веб-страницей.

В скандальной аудиозаписи украинской веб-страницы предположительно, министр внутренних дел говорит об экстрадиции Саакашвили. Георгий Мгебришвили будто бы просит украинского коллегу не экстрадировать в Грузию экс-президента, и говорит об ожидаемых "волнениях".

Георгий Абашишвили отметил, что запись, распространенная украинской веб-страницей, не первый случай, и по его словам, администрация президента никак не отреагирует на это.

"Мы не раз видели посредством разных веб-страниц провокации, в том числе осуществленные украинским WikiLeaks, преследующие целью попытку создать политическую повестку дня в Грузии. Разумеется, никогда, ни тогда, ни сейчас, мы не давали, и сейчас не дадим реакцию на провокационные действия такого рода"- заявил Георгий Абашишвили.






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