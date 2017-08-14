Минобразования Грузии призывает абитуриентов выбирать только авторизованные вузы

14.08.2017 21:12 Министерство образования Грузии призывает абитуриентов убедиться в том, что выбранный ими вуз авторизован, перед тем, как продолжить в нем обучение, говорится в заявлении на официальном сайте ведомства. В заявлении подчеркнуто, что в последнее время в интернете появилось много объявлений, в которых абитуриентам предлагают без сдачи экзаменов поступить в разные вузы, откуда якобы с первого же семестра они смогут перейти в любой университет, в который пожелают.



«Подобные предложения крайне рискованны, поскольку такие училища, как правило, не проходили процедур, необходимых для осуществления учреждением образовательной деятельности – авторизацию», - говорится в заявлении. Согласно закону Грузии о высшем образовании, авторизации не подлежит субъект, который не выдает документ, подтверждающий квалификацию, или физическое лицо, которое ведет индивидуальную образовательную деятельность.



Это не первый случай, когда грузинские абитуриенты сталкиваются с подобными предложениями. В прошлом году Министерство образования Грузии обратилось с просьбой к Министерству внутренних дел расследовать действия филиалов украинских вузов в Грузии. В частности, филиалы Международного гуманитарного университета - Одесса, Киевский международный университет и подготовительный центр Киевского международного университета не фиксировались в реестре образовательных учреждений Грузии, поскольку они не проходили авторизацию.



Без требования сдачи Единых национальных экзаменов они набирали студентов, обещая им, что после зачисления они смогут перейти в любой грузинский вуз, сообщает агентство «Новости-Грузия». В Министерстве образования неоднократно заявляли, что дипломы, которые выдаются подобными учебными заведениями, не будет признаны в Грузии.















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