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Капанадзе: Диалог один на один с Путиным не оправдан
14.08.2017 21:21
Член парламентской фракции "Европейская Грузия - движение за свободу" Серги Капанадзе считает, что диалог один на один с Путиным об оккупированных территориях Грузии не оправдан.
"Сегодня одним из главных наших проблем является то, что в Грузии усилились политические силы, которые не соблюдают повестку дня грузинского государства, а напрямую проводят российские интересы, и говорят с нами российскими посланиями. В том числе о том, что НАТО и Евросоюз плохие, у нас должны быть с Россией добрососедские отношения, под которыми подразумевается уступка наших интересов. Госпожа Нино Бурджанадзе представляет именно такую политическую силу.
Касательно того, должен ли быть у нас диалог, разумеется, форма диалога существует, и этот формат должен вестись с участием международного содружества. Диалог с Россией один на один ставит нас в проигрышное положение. Поэтому мы должны до конца использовать женевский формат. А также мы должны говорить с Москвой вместе с партнерами, а не их посланиями, как это сделали раньше Бурджанадзе, и в последнее время представители "Альянса патриотов".
Прямой разговор один на один с Путиным, думаю, не оправдан, особенно с участием людей, которые в течение ряда лет проводили в Грузии российскую политику"- заявил Серги Капанадзе "IPress".
К информации, на вопрос, собирается ли Нино Бурджанадзе поехать в Россию, и говорить на тему конфликтов, Бурджанадзе заявила, что она поедет всюду, где это будет на пользу Грузии, и в том числе в Россию.
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