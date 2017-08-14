Дороги из Грузии в России вновь открыта

14.08.2017 21:23 Движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, полностью восстановлено, сообщили корреспонденту агентства «Новости-Грузия» в пресс-службе Министерства внутренних дел страны. В обычном режиме работает и таможенно-пропускной пункт «Верхний Ларс - Казбеги», сотрудники которого были эвакуированы ранее сегодня, 14 августа.



Движение на 134-135 километре дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс было полностью запрещено несколько часов назад. Причиной стало повышение уровня воды в реке Терек на территории Грузии. Из-за сигнала тревоги, поступившего в систему раннего предупреждения Национального агентства окружающей среды, Служба доходов приняла решение временно закрыть ТПП «Казбеги».















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