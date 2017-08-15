Министр сильно волновался - пранкер о телефонной беседе с главой МВД Грузии

15.08.2017 10:54 Русский пранкер рассказал «Рустави 2» о телефонном разговоре с министром внутренних дел Грузии.



Алексей Столяров рассказывает, что он дважды говорил с Георгием Мгебришвили от имени украинского коллеги Арсена Авакова.



По словам Столярова, министр довольно-таки нервничал, поскольку он должен был принять стратегическое решение по политическому скандалу мирового масштаба. Согласно аудиозаписи, предположительно, Георгий Мгебришвили признает, что между лидерами двух стран состоялся разговор об экстрадиции Михеила Саакашвили на встрече в Давосе.



По словам Алексея Столярова, разговор с первыми персонами разных стран подобными методами, и получение информации по стратегическим вопросам, не первый случай. По его заявлению, аутентичность аудиозаписей не раз подтвердила американская экспертиза. В случае необходимости он готов представить на экспертизу в США аудиозапись министра внутренних дел Грузии.



В отличие от других случаев распространения аудиозаписей, после распространения скандальной записи силовые ведомства Грузии все еще не начали расследование.



Министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили заявляет, что его это совершенно не волнует. Он назвал эти телефонные записи антипиаром, который, по его словам, нацелен на ослабление властей. По словам Мгебришвили, у него нет проблем с проведением экспертиз, которые могут установить аутентичность его голоса.



«Если потребуется провести следствие, экспертизы, я скажу вам, что агенты ФСБ и члены «Национального движения» оркестрированно атакуют власти и это является антипиаром, нацеленным на наше ослабление», - заявил Георгий Мгебришвили.



















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