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Кадагидзе: Чтобы восстановить территориальную целостность, надо построить страну, лучше чем Россия


15.08.2017   11:16
Экс-президент НБГ считает, что путь восстановления территориальной целостности страны проходит через обогащение Грузии.

В социальной сети Facebook Георгий Кадагидзе пишет, что для восстановления территориальной целостности грузины должны создать страну, лучше, чем Россия.

"Экономика России, то есть внутренний валовый продукт на душу населения составляет 26,000 долларов США, а Грузии – 2,5 раз меньше (10,00 долларов США).

Банальная истина, для того, чтобы восстановить территориальную целостность мы должны создать страну, лучше, чем Россия, прежде всего по богатству.

Возможно ли это? Да, например Эстония (ВВП 30,000 долларов США), Литва (29,500 долларов США), Польша (28,000 долларов США), Финляндия (40,000 долларов США).

Вот когда у нас будет более богатая, защищенная, справедливая страна, с лучшим здравоохранением, образованием, занятостью, и развлечением, в первый же кризис России мы сможем восстановить территориальную целостность без всяких ложных "братьев и сестер". Просто потому, что у нас лучше!

Когда это будет? Это зависит только от нас, только от нас. Если мы сделаем правильные заключения, и будем много работать, скорее, чем за 25 лет"- пишет Георгий Кадагидзе.







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