Прокуратура не комментирует, начнется ли следствие по телефонному разговору главы МВД с пранкерами

15.08.2017 12:23 В Главной прокуратуре Грузии не делают комментария по поводу того, отреагирует ли следственное ведомство на заявление, внесенное вчера адвокатом бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.



На вопрос «IPN» о том, начнется ли расследование на основании этого заявления касательно записи, распространенной интернет-изданием Страна.ua, в прокуратуре заявили, что на данном этапе комментариев в ведомстве на эту тему не делают.



Страна.ua распространила аудиозапись якобы телефонного разговора известного российского пранкера Лексуса, представившегося главой МВД Украины Арсеном Аваковым, с министром внутренних дел Грузии Георгием Мгебришвили. Беседа касается экстрадиции экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. Согласно аудиозаписи, якобы Георгий Мгебришвили упоминает о бывшем грузинском президенте, используя нецензурное слово, и просит украинскую сторону не передавать его Грузии. При этом якобы Мгебришвили говорит, что эта позиция согласована с премьер-министром Грузии Квирикашвили.



С требованием начать расследование в связи с указанной записью в Главную прокуратуру вчера обратился адвокат экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. По заявлению Беки Басилая, в указанной записи прослеживаются четыре типа преступлений.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

