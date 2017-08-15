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С сегодняшнего дня в Грузии запрещается шуметь
15.08.2017 13:54
С сегодняшнего дня, 15 августа, вступает в силу закон, подготовленный Экой Беселия, посредством которого в стране устанавливаются регуляции на шум.
Согласно закону, в домах, на улице, частных и государственных учреждениях запрещается превышение шума выше допустимой нормы. На первый раз за шум не будут штрафовать, но в случае повтора физические лица будут оштрафованы на 150 лари, а юридические лица на 500 лари. В течение года совершение правонарушения третий раз, и каждый последующий раз после этого вызовет штрафование физического лица в размере 300 лари, а юридического лица в размере 1000 лари.
3 августа правительство приняло постановление, которым был определен максимально допустимый уровень шума. Допустимый уровень ночного шума составляет 55 децибелов.
Закон запрещает строительный шум с 23:00 часов до 08:00 часов, то есть в ночное время.
Запрещение фейерверков:
Если сегодня ночью с 23:00 часов вас будут беспокоить звуки фейерверка, вы можете обратиться в полицию.
За использование пиротехники с 23:00 до 08:00 часов физические лица на первый раз будут оштрафованы на 150 лари, а юридические лица на 500 лари. В случае повторного выстрела фейерверков в неурочное время в течение года физические лица будут оштрафованы на 300 лари, а юридические лица на 1000 лари.
Закон устанавливает несколько исключений, когда фейерверки можно использовать после 23:00 часов, это от 31 декабря по 2 января, и ночь 14 января, а также 26 мая, и 9 апреля.
Запрещение шума в других странах:
Предельный уровень ночного шума в странах Евросоюза выглядит следующим образом:
Франция- 62 децибела
Германия- 49 децибелов
Нидерланды- 40 децибела
Финляндия- 46 децибелов
Швеция- 50 децибела
Венгрия – 55 децибелов
Латвия- 40 децибела
В США закон о контроле шума действует на федеральном уровне. Помимо федерального закона, в связи с регуляцией шума существует законодательство на уровне штатов и городов. В Нью-Йорке действует закон о шуме (Noise Code), согласно которому за превышение шума лицо на первый раз будет оштрафовано на 250 долларов, в повторном случае на 500 долларов, на третий раз на 750 долларов, четвертый раз на 1000 долларов.
В Латвии действует закон "О загрязнении окружающей среды". Штрафы за нарушение правил даются в "Кодексе административных правонарушений", согласно которому за нарушение правил штраф для физических лиц составляет 30-355 евро, а для юридических лиц 70-700 евро.
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