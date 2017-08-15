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Саакашвили рассказал о своем плане возвращения в Украину


15.08.2017   14:29
Экс-президент Грузии и бывший глава одесской обладминистрации Саакашвили, которого лишили украинского гражданства, готовится вернуться в Украину. Об этом он рассказал в прямом эфире 24 Канала.

«Я вернусь в Украину. Планирую пересечь границу украинскую границу со стороны какой-то европейского государства. Другого места постоянного проживания у меня нет ни в Европе, ни в других местах. Даже все мои вещи все еще в Украине. Большинство моих друзей и партия, которую я возглавляю, тоже здесь. Послезавтра я объявлю конкретную дату возвращения»,– заверил он.

Также Михеил Саакашвили рассказал о своем общении с европейскими политиками и ведущими медиа.
"Я взял на себя ответственность защищать права украинцев. Порошенко и олигархам этого очень не хочется. Но я их не боюсь. Сейчас я даю часто интервью европейским СМИ, рассказываю о ситуации. Также общаюсь с рядом европейских политиков, призываю поддержать украинский народ", – подчеркнул он.

Напомним, 27 июля в Администрации Президента подтвердили, что Михеила Саакашвили лишили украинского гражданства. А 1 августа появился соответствующий указ за подписью президента Петра Порошенко. Основанием для лишения Саакашвили гражданства в Администрации Президента назвали ложные данные в заполненной анкете Михеила Саакашвили. Мол, он скрыл информацию об уголовных производствах, открытых против него в Грузии.






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