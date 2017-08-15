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15 организаций основали объединение «Новая Грузия»


15.08.2017   14:38
15 субъектов основали открытую общественно политическую платформу нового типа, единство "Новая Грузия". В объединение входят как политические партии, так и неправительственные организации, и общественно активные лица. Единение "Новая Грузия" призывает всех заинтересованных людей к объединению.

"Должно произойти объединение вокруг идеи сильного современного грузинского государства. Этим объединением создается единение, основанное на совершенно отличающихся принципах, где граждане, общественные и политические организации смогут объединиться вокруг здоровой идеи. Единственный путь смены власти, объединение. Цель достигается только единством и сплоченностью"- заявил Георгий Вашадзе.

Входящие в единение субъекты еще раз призвали оппозиционные прозападные силы, объединится, и путем праймериз выявить единых оппозиционных кандидатов в мэры и депутаты городского совета.







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