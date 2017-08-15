Скандально известный сопредседатель Женевских переговоров ушел в отставку

15.08.2017 17:52 Герберт Зальбер, с которым в Грузии был связан дипломатический скандал, с 15 августа оставил пост спецпредставителя Евросоюза по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии. Скандал разразился в результате того, что во время посещения оккупированного Цхинвалського региона Грузии Зальбер поздравил лидера марионеточного режима Тибилова, легитимность которого не призанается никем в мире кроме России, с победой на выборах.



О причинах ухода с работы не сообщалось, в том числе не было никакой привязки к дипломатическому скандалу.



Должность Зальбера осталась вакантной — в настоящее время у офиса спецпредставителя Евросоюза по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии нет исполняющего обязанности.



В европейских структурах начаты консультации для определения преемника Зальбера. Процедура назначения может занимать от одного до трех месяцев, при этом, когда уходил в отставку его предшественник — француз Филипп Лефор, смена спецпредставителя заняла пять месяцев.



Залбер являлся сопредседателем Женевских дискуссий, которые проводятся с октября 2008 года. На сегодняшний день это единственный формат политического диалога между представителями Грузии и де-факто властями Абхазии и Цхинвальского региона. В переговорах также участвуют представители России, США, ООН, ОБСЕ и ЕС.















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