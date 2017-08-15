Хухашвили не советует идти с «Грузинской мечтой» на сделку по безбарьерным выборам

15.08.2017 18:02 Эксперт Гия Хухашвили призывает политических партий не соглашаться с новым предложением правящей команды в связи с парламентскими выборами 2020 года.



По заявлению Гии Хухашвили "Интерпрессньюс", безбарьерная избирательная система дает перспективу политическим партиям "из одного человека" не войти в парламент, а отбросить их еще дальше на политическую свалку. Эксперт считает, что оппозиционные партии должны сохранить принципиальность в связи с переходом на пропорциональную избирательную систему, что в конечном итоге будет на пользу их перспективе.



"Наша беда в том, что вся политическая элита находится в глубоком кризисе. Мы не раз видели условную продажу со стороны партий, и сейчас не можем исключить этого. С высокой вероятностью партии "из одного человека" возможно, сыграют с властью. Я не исключаю, что эти партии согласятся, но это будет безрассудством, поскольку это не даст им никакую перспективу, и наоборот, отбросит их далеко на политическую свалку. Иллюзия о том, что у них нет перспективы набрать 3%, и получат хотя бы 1%, в надежде на это они не получат и 1%, и останутся на улице. Я никому не советую идти на такую сделку. У нас есть власть, которая может отступить, и принципиальность политических партий в конечном итоге будет на пользу их перспективе"- заявил Гия Хухашвили.



По его же словам, этим предложением власть ищет консенсуса с малочисленными партиями, у которых нет никакой перспективы преодоления барьера.



"Власть старается создать иллюзию консенсуса с их помощью. Таким предложением могут соблазниться только те партии, у которых нет никакой перспективы. Власть ищет основание для достижения консенсуса с самой слабой, и бесперспективной частью, что возможно, имеет политическое оправдание, но это разрушительно с государственной точки зрения. Это предложение еще раз явствует о том, что нынешняя власть, как и прежняя власть, склонна ставить собственные политические интересы выше государственных интересов.



Единственный главный вопрос, который власть сама рассматривала, и который позитивно меняет в стране политическое развитие, это переход на пропорциональную избирательную систему, и отказ от порочной мажоритарной системы. Если эта тема не будет решена, тогда все остальное является политической игрой. "Грузинская мечта" должна понимать, что она играется не с политическими партиями, а с государством, и они должны понять, и осознать это"- заявил эксперт.



В случае договоренности с оппозицией, к выборам 2020 года "Грузинская мечта", возможно, допустит одноразовые безбарьерные выборы.



По информации "Интерпрессньюс", в правящей команде рассматривается проведение будущих выборов по прежнему по смешанной системе, но по т.н. естественному барьеру. В то же время, надежный источник сообщил агентству, что наряду со сторонниками у этого мнения в команде есть и противники, и в основном все зависит от договоренности с оппозицией.



Правящая команда сегодня планирует предложить оппозиции встречу по избирательным вопросам. Предположительно, именно на данную тему сегодня в 18:00 часов лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе проведет брифинг для СМИ.

















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