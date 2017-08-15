|
Экс-глава МИД Грузии не исключает, что уход Зальбера с должности может быть связан с недавним скандалом
15.08.2017 18:04
Эксперт по международным вопросам, экс-глава МИД Грузии Ираклий Менагаришвили не исключает, что уход Герберта Зальбера с поста спецпредставителя Евросоюза по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии может быть связан с дипломатическим скандалом.
Весной этого года с Зальбером в Грузии был связан дипломатический скандал, вызванный тем, что он в ходе визита в Цхинвали поздравил Анатолия Бибилова с победой на т.н. президентских выборах в т.н. Южной Осетии (Цхинвальский регион Грузии).
"Вполне возможно это ротация, но не могу исключить, что этот шаг (скандал вокруг Зальбера – ред.) тоже на это повлиял… Я думаю, шума было больше, чем этот случай заслуживал, но, когда человек занимается столь деликатным делом, лучше, чтоб к нему вообще не было вопросов. Раз вопрос появился – лучше его снять и поручить это дело кому-нибудь другому. Вот и все", — сказал Менагаришвили Sputnik Грузия.
Залбер являлся сопредседателем Женевских дискуссий, которые проводятся с октября 2008 года. На сегодняшний день это единственный формат политического диалога между представителями Грузии и де-факто властями Абхазии и Цхинвальского региона. В переговорах также участвуют представители России, США, ООН, ОБСЕ и ЕС.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна