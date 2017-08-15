ЦИК Грузии призвал партии вовремя закончить все процедуры

15.08.2017 18:41 В связи с запланированными на октябрь 2017 года местными выборами ЦИК Грузии призвал все партии, желающие принять участие в этих выборах, своевременно закончить все необходимые процедуры.



В специальном заявлении Центризбирком напоминает партиям содержание статьи 142-й Избирательного кодекса Грузии, согласно которой партия, зарегистрированная и участвовавшая в парламентских выборах 2016 года самостоятельно или в составе избирательного блока или имеющая представителя в парламенте на день назначения выборов, для получения права на участие в предстоящих выборах должна обратиться с письменным заявлением к председателю ЦИК в течение 3 дней после назначения даты выборов.



«Согласно внесенным в Кодекс изменениям, для партий упрощены все процедуры, необходимые для регистрации на участие в выборах. В частности, партии не нужно предъявлять в ЦИК оригиналы устава и регистрационного свидетельства или их нотариально заверенные копии. К заявлению на имя председателя ЦИК должна прилагаться только выписка из реестра политических объединений граждан (партий) с указанием уполномоченного руководящего лица партии.



Ранее президент Грузии Георгий Маргвелашвили сообщил, что издаст распоряжение о назначении даты местных выборов во второй половине августа, за 60 дней до выборов. ЦИК советует партиям со следующей недели обращаться в Национальное агентство публичного реестра для получения соответствующей выписки из реестра политических партий.



Политическую активность в преддверии выборов основные игроки политической арены Грузии уже начали. Названы и кандидаты на пост мэра Тбилиси. Правящая партия «Грузинская мечта» выдвинула на этот пост бывшего министра энергетики Каху Каладзе. «Национальное движение» представило бывшего заместителя гендиректора телекомпании «Рустави-2» Заала Удумашвили. Отделившаяся от «Национального движения» «Европейская Грузия» противопоставила им своего кандидата — Елену Хоштария… Партии проводят активные предвыборные встречи и представляют своих кандидатов в каждом районе и городе страны.















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