Правящее большинство предлагает оппозиции рассмотреть конституционные поправки до встречи в Страсбурге

15.08.2017 19:43 Рассмотрим конституционную реформу до встречи в Страсбурге – заявил на сегодняшнем брифинге лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе.



"Парламент Грузии в 2017 году с включенностью гражданского общества и политических партий начал важнейший процесс – конституционную реформу. С данной целью была создана комиссия, которая разработала проект Конституции. По всей стране провели публичные рассмотрения, состоялись консультации с Венецианской комиссией, и провели парламентские рассмотрения. Мы благодарим членов комиссии за участие, и проведенную работу.



Наша команда готова использовать для политического диалога время, оставшееся до осенней сессии. Соответственно, предлагаем всем квалифицированным оппозиционным партиям собраться на текущей неделе, возобновить обсуждение вокруг конституционных изменений.



Поскольку в Грузии мы представляем политические партии, но заграницей представляем Грузию, важно до встречи в Страсбурге еще раз рассмотреть все важные вопросы конституционной реформы. Мы технически готовы организовать эту встречу. Аппарат большинства свяжется с оппозиционными партиями, и согласуем место и время, а также другие вопросы, и на текущей неделе у вас уже будет больше информации"- заявил Арчил Талаквадзе.

















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