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Премьер Грузии принял членов Бундестага Германии
15.08.2017 20:10
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили говорил с членом Бундестага Германии, заместителем парламентской фракции Христиан-демократического союза /Христиан-социального союза, Францем-Йозефом Юнгом.
Стороны обсудили двухсторонне грузинско-германское сотрудничество, отношения с Евросоюзом, и реформы в Грузии.
Премьер-министр поблагодарил Бундестаг Германии за резолюцию, принятую в июне - "Твердая поддержка и обеспечение необратимости продолжения Восточного партнерства Евросоюза", которая признает демократически-институциональный прогресс Грузии, и ее лидерство в регионе. Заострили внимание на повестку дня европейской интеграции Грузии, и значение результатов будущего саммита Восточного партнерства.
Георгий Квирикашвили особо отметил роль Германии в контексте твердой поддержки европейской и евроатлантической интеграции Грузии, территориальной целостности и суверенитета, а также безвизового передвижения с Евросоюзом для граждан Грузии.
В ходе беседы Франц Йозеф Юнг подчеркнул значительный вклад Грузии в обеспечении как европейской, так и международной безопасности.
Уделили внимание тяжелому положению, существующему с гуманитарной и точки зрения безопасности на оккупированных территориях Грузии. Премьер-министр проинформировал депутата Бундестага Германии о процессе т.н. паспортизации и бордеризации, и подчеркнул значение большей активности международных партнеров. Георгий Квирикашвили также поблагодарил Германию за включение 13 мониторов в наблюдательскую миссию Евросоюза.
На встрече присутствовали исполняющая обязанности чрезвычайного и полномочного посла Федеративной Республики Германии Моника Ленхард, заместитель министра иностранных дел Вахтанг Махароблишвили, и советник премьер-министра по вопросам внешних отношений Тедо Джапаридзе.
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