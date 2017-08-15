Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Россия уступила Казахстану часть территории Новосибирской области


15.08.2017   20:27
Россия уступила Казахстану часть озера Сладкое в Купинском районе Новосибирской области. На сайте районной администрации эта информация появилась еще 10 августа, новосибирские "НГС.Новости" сообщили о передаче территории в понедельник, а московская Газета.Ру - только теперь.

Ранее озеро, находящееся в 5 километрах от деревни Покровка, было разделено между двумя государствами. В сезоны охоты Сладкое посещали как местные жители, так и приезжие из внутренних районов Новосибирской и Омской областей.

Однако глава Купинского района Владимир Шубников заметил "НГС.Новостям": "У нас это озеро незарыбленное - только природу украшает. Экономическую деятельность эта демаркация не затрагивает. В нашем районе есть озеро Горькое - вот оно целебное. А озеро Сладкое - это полуозеро-полуболото, совершенно бесполезное".

Теперь Сладкое целиком принадлежит Казахстану.

Россия неоднократно уступала соседям части своей территории. Так, в 2005 году Китаю были переданы участок земли в районе острова Большой (верховья реки Аргунь в Читинской области) и два участка в районе островов Тарабаров и Большой Уссурийский в районе слияния рек Амур и Уссури непосредственно под Хабаровском. Общая площадь этих земель составляет 337 квадратных километров.

В ноябре 2015 года Китай получил от России еще 4,7 квадратных километра территории - часть берега реки Хубуту в 60 километрах от Уссурийска, Приморский край.

В 2010 году Азербайджану были переданы два расположенных на его территории анклава - аулы Храх-Уба и Урьян-Уба, административно относившиеся к Магарамкентскому району Дагестана. Часть местных жителей после этого переселилась в Россию.

Между тем, Москва упорно отказывается передавать Японии четыре острова Малой Курильской гряды и освобождать оккупированные ею территории Грузии, Украины и Молдовы.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Обновлен показатель прожиточного минимум в Грузии
Бюджет столицы Грузии увеличивается приблизительно на 1,5 млн лари
Рост прямых иностранных инвестиций в Грузии в 2016 году составил 0,1%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Целью паспортизации в Абхазии является изоляция населения - советник президента Грузии
Цихелашвили: Мы должны сделать все, чтобы примирить общества, разобщенные конфликтом и баррикадами
Колбая: Я убежден, 25 лет будет той межой, откуда начнется здравое суждение
25 лет назад в Абхазии началась война
СГБ: Установка ограждений на участке Хурча-Набакеви вредит безопасности на месте
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Германия выплатит одноразовые компенсации бывшим военнопленным из Грузии
Минприроды Грузии взяло ситуацию на дороге к границе с Россией под усиленный контроль
Омбудсмен: Больше всего детей в «горячие точки» вывезены из Чечни и Дагестана
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна