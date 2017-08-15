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Президент ознакомил студентов и старшеклассников с проектом «Читай Конституцию вместе со всей Грузией»


15.08.2017   20:29
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в базалетской летней школе ознакомил студентов и старшеклассников с проектом «Читай Конституцию вместе со всей Грузией».

Георгий Маргвелашвили в беседе со студентами и старшеклассниками акцентировал внимание на основных ценностях Конституции и необходимости их защиты.

В беседе с молодежью президент Грузии также коснулся и Дня Конституции, который отмечается в стране 24 августа, и рассказал о проекте «Читай Конституцию вместе со всей Грузией», который взял старт сегодня.

Посредством электронной программы все граждане Грузии по желанию смогут записать видеофрагмент из действующей Конституции Грузии, для чего необходимо, чтобы пользователь вошел на интернет-страницу: www.constitution.ge и записал фразу из Конституции, которую продиктует программа.

Этой программой первым воспользовался именно президент Грузии.

День Конституции 24 августа в Грузии отмечается ежегодно. В администрации грузинского президента заявляют, что администрация в этот день старается провести различные мероприятия с привлечением широкой общественности, цель которых превращение 24 августа в общенародный день.

Базалетская летняя школа функционирует в рамках проекта «Мы, граждане Грузии», который осуществляется движением «Инициатива». Финансовую же поддержку оказывает резервный фонд президента Грузии.






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