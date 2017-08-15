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В США представлен доклад госдепартамента о религиозных свободах


15.08.2017   22:29
В распространенном в понедельник в Вашингтоне докладе о международных религиозных свободах в 2013 году говорится, что Северная Корея является наиболее репрессивным государством в мире из-за запрета религиозных организаций и наказаний за участие в любых несанкционированных религиозных мероприятиях.

В докладе госдепартамента также отмечается, что такие страны, как Иран, Саудовская Аравия и Судан в 2013 году "ввели серьезные ограничения на членов религиозных групп, которые не соответствуют утвержденным государством религиям". Сообщается, что в Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Китае и на Кубе, "религиозная деятельность может осуществляться только если явно санкционируется государством."

В докладе говорится, что в России правительство использовало новый закон против «экстремизма» и поправки к действующим законам, чтобы еще больше ограничить деятельность религиозных меньшинств, в том числе признает незаконным участие иностранцев в религиозных организациях. Отмечается, что правительство России по-прежнему предоставляет Русской православной церкви привилегированное положение.

В докладе отмечается, что в 2013 году мир стал свидетелем большого смещения религиозных общин. Почти в каждом уголке земного шара, отмечается в докладе, миллионы христиан, мусульман, индуистов, и других, представляющих широкий спектр конфессий, были вынуждены покинуть свои дома из-за религиозных убеждений.

В докладе сообщается, что из-за межконфессионального конфликта в Центральноафриканской Республике между христианами и мусульманами более одного миллиона человек в течение 2013 года оказались беженцами.

Доклад о Международных религиозных свободах выпускается госдепартаментом ежегодно для того, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблеме подавления религиозных свобод.






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