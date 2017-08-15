Президент: Важно, чтобы граждане осознали, что именно они нанимают власти

15.08.2017 22:32 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили надеется, что активность населения на предстоящих в стране выборах местного самоуправления будет высокой. Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи со студентами и старшеклассниками, на которой главная часть беседы касалась Конституции и активной вовлеченности граждан в связи с конституционными изменениями.



По словам президента, важно, чтобы граждане осознали то, что они нанимают власти и их участие в выборах важно.



«...Я так же надеюсь на политиков, что в этом году они сделают такую политическую избирательную кампанию, что, в конце концов, мы, все граждане выйдем восхищенные и примем участие в выборах. Важно, чтобы граждане помнили, что во власти те, кто ими нанят», - заявил Георгий Маргвелашвили.















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