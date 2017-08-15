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ЕНД примет участие во встрече, предложенной «Грузинской мечтой»


15.08.2017   22:52
«Национальное движение» намерено принять участие во встрече, предложенной «Грузинской мечтой».

Как заявил председатель фракции «Национальное движение» Роман Гоциридзе, они никогда не отказывались от участия в диалоге, все знают о почти единодушной позиции всех партий и неправительственного сектора, и сейчас очередь за властью.

«Посмотрим, что будет предложено. Мы, разумеется, примем участие в консультациях. Правящей партией в течение этого времени какого-либо серьезного предложения партиям сделано не было. Она упрямо повторяла, что ничего не изменится, так как третье чтение предполагает лишь изменения технического характера. Отдельные ее представители говорили, предметом обсуждения могут быть только переходные положения, касающиеся создания блоков и барьера. Как видно, они опять собираются предложить эту песню. Поэтому якобы просочилась информация, что партиям предлагается упразднить барьер совсем. Так они хотят внести раскол между партиями, кинув прикормку малым партиям. Если они этим собираются начать консультации, пусть кидают этот корм тем, кто думает, что гнилая кукуруза - это шоколадные шарики», - заявил «IPN» Гоциридзе.






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