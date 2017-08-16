Информация о зачислении абитуриентов в вузы станет известна 27 августа

16.08.2017 10:56 Информация о зачислении абитуриентов в вузы, предположительно, станет известна 27 августа.



Как сообщает руководитель Национального центра оценок и экзаменов Майя Миминошвили, предположительная дата опубликования окончательных итогов зачисления и грантового конкурса – 27 августа.



«27 августа у нас предположительно будут окончательные итоги зачисления и грантового конкурса. Вчера началось исправление работ, общее количество чуть более 1900 по всем предметам. Это на самом деле не много. Я очень надеюсь, что исправление трудов завершится максимум через 10 дней. Затем нам нужно несколько дней до зачисления, так как мы должны получить конкретную информацию от центра аккредитации, кто ранее получил грант и кого нам следует изъять из грантового конкурса. Очень надеюсь, что о зачислении мы объявим к 27 августа», - отметила Майя Миминошвили.















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