Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Информация о зачислении абитуриентов в вузы станет известна 27 августа


16.08.2017   10:56
Информация о зачислении абитуриентов в вузы, предположительно, станет известна 27 августа.

Как сообщает руководитель Национального центра оценок и экзаменов Майя Миминошвили, предположительная дата опубликования окончательных итогов зачисления и грантового конкурса – 27 августа.

«27 августа у нас предположительно будут окончательные итоги зачисления и грантового конкурса. Вчера началось исправление работ, общее количество чуть более 1900 по всем предметам. Это на самом деле не много. Я очень надеюсь, что исправление трудов завершится максимум через 10 дней. Затем нам нужно несколько дней до зачисления, так как мы должны получить конкретную информацию от центра аккредитации, кто ранее получил грант и кого нам следует изъять из грантового конкурса. Очень надеюсь, что о зачислении мы объявим к 27 августа», - отметила Майя Миминошвили.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Выплаты внешнего долга создадут проблемы национальной валюте
В 2016 году инвестиции в Грузию составили 1,565 млрд. долларов
За последние 7 лет в Грузии разорились 20-25% строительных компаний
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Жители села Хурча потеряли доступ к 2 гектарам земли из-за действий оккупантов
Целью паспортизации в Абхазии является изоляция населения - советник президента Грузии
Цихелашвили: Мы должны сделать все, чтобы примирить общества, разобщенные конфликтом и баррикадами
Колбая: Я убежден, 25 лет будет той межой, откуда начнется здравое суждение
25 лет назад в Абхазии началась война
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Маргвелашвили: В Грузии все – политики
В Батуми после взрыва на газораспределительном узле загорелись дома (Видео)
Глава МИД Азербайджана довел до экс-генсека ООН позицию Баку по Карабаху
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна