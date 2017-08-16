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Депутату муниципального собрания, который избил гражданина, будут досрочно прекращены депутатские полномочия
16.08.2017 11:09
Муниципальное собрание Кутаиси сегодня обсудит досрочное прекращение полномочий депутата Лаши Гвенетадзе. Вопрос будет обсужден на ближайшем заседании.
В мае суд приговорил Лашу Гвенетадзе к 9 месяцам лишения свободы, судебный процесс проходил в Кутаисском городском суде. Брат Лаши Шота Гвенетадзе освободился из зала суда, а их друг Шио Джанелидзе был приговорен к 6 месяцам заключения.
Депутат Лаша Гвенетадзе, его брат и их друг избили гражданина за ограбление могилы их отца. Следствие ведется по подпунктам «а» и «д» 3-й части статьи 143 УК Грузии, что подразумевает незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой такого насилия.
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