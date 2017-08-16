С просьбой о предоставлении убежища к Грузии в 2017 году уже обратились 379 иностранных граждан

16.08.2017 12:46 За шесть месяцев текущего года с просьбой о предоставлении убежища к Грузии обратились 379 иностранных граждан За шесть месяцев текущего года с просьбой о предоставлении убежища к Грузии обратились 379 иностранных граждан.



Согласно статистике министерства по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселению, чаще всего к Грузии обращаются соискатели убежища из Ирака (67), Турции (41), Египта (40), Ирана (38), Индии (24) и России (22).



Отсюда 169 соискателям убежища Грузия отказала, в 121 случае дело прекращено на основании личного заявления. В течение шести месяцев текущего года убежище в Грузии получили 46 аппликантов, отсюда 24 получили статус беженца, а 22 – гуманитарный статус.



Что касается статистики соискателей убежища за прошлые годы, то в 2012 году с просьбой к Грузии обратились 599 человек, в 2013 – 719, в 2014 - 1792, в 2015 – 1449, в 2016 – 947.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

