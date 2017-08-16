Доклад Госдепа США затронул ситуацию с правами человека в Грузии

16.08.2017 13:02 Госдепартамент США публикует отчет о свободе религии, в котором содержится также обзор положения в Грузии Госдепартамент США публикует отчет о свободе религии, в котором содержится также обзор положения в Грузии с точки зрения свободы религии в 2016 году.



Документ опубликован на официальной веб-странице ведомства.



Как говорится в отчете, несмотря на то, что конституция обеспечивает свободу религии и отделяет государство от церкви, «закон и политика отдают предпочтение Грузинской православной церкви и предоставляют такие привилегии, которые не предусмотрены для других религиозных групп».



«В течение года были расследованы 19 дел, которые содержали преступления, совершенные на основании религиозной нетерпимости. Неправительственные организации и аппарат Народного защитника зафиксировали недостаточность эффективного расследования подобных преступлений», - отмечается в документе.



Также отмечается, что в Вооруженных Силах Грузии открылась первая мусульманская молельня, однако лишь у православной церкви есть часовни в тюрьме.



Как отмечается в отчете, религиозные и неправительственные организации выражают беспокойство в связи с тем, что при возвращении зданий, отобранных государством в советскую эпоху, фаворитизмом пользуется Грузинская православная церковь.



«Зафиксированы факты насилия против представителей религиозных меньшинств. Члены «Свидетелей Иеговы» зафиксировали 11 фактов физических нападений», - отмечается в отчете.



В документе говорится, что посол США в Грузии и представители посольства регулярно встречаются с представителями правительства, в том числе, и с руководством государственного агентства по вопросам религии, с советником премьер-министра по вопросам прав человека и гендерного равенства, советником президента по вопросам меньшинств, чтобы содействовать диалогу между правительством и религиозными группами меньшинства.















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