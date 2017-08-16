Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Доклад Госдепа США затронул ситуацию с правами человека в Грузии


16.08.2017   13:02
Госдепартамент США публикует отчет о свободе религии, в котором содержится также обзор положения в Грузии Госдепартамент США публикует отчет о свободе религии, в котором содержится также обзор положения в Грузии с точки зрения свободы религии в 2016 году.

Документ опубликован на официальной веб-странице ведомства.

Как говорится в отчете, несмотря на то, что конституция обеспечивает свободу религии и отделяет государство от церкви, «закон и политика отдают предпочтение Грузинской православной церкви и предоставляют такие привилегии, которые не предусмотрены для других религиозных групп».

«В течение года были расследованы 19 дел, которые содержали преступления, совершенные на основании религиозной нетерпимости. Неправительственные организации и аппарат Народного защитника зафиксировали недостаточность эффективного расследования подобных преступлений», - отмечается в документе.

Также отмечается, что в Вооруженных Силах Грузии открылась первая мусульманская молельня, однако лишь у православной церкви есть часовни в тюрьме.

Как отмечается в отчете, религиозные и неправительственные организации выражают беспокойство в связи с тем, что при возвращении зданий, отобранных государством в советскую эпоху, фаворитизмом пользуется Грузинская православная церковь.

«Зафиксированы факты насилия против представителей религиозных меньшинств. Члены «Свидетелей Иеговы» зафиксировали 11 фактов физических нападений», - отмечается в отчете.

В документе говорится, что посол США в Грузии и представители посольства регулярно встречаются с представителями правительства, в том числе, и с руководством государственного агентства по вопросам религии, с советником премьер-министра по вопросам прав человека и гендерного равенства, советником президента по вопросам меньшинств, чтобы содействовать диалогу между правительством и религиозными группами меньшинства.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Выплаты внешнего долга создадут проблемы национальной валюте
В 2016 году инвестиции в Грузию составили 1,565 млрд. долларов
За последние 7 лет в Грузии разорились 20-25% строительных компаний
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Жители села Хурча потеряли доступ к 2 гектарам земли из-за действий оккупантов
Целью паспортизации в Абхазии является изоляция населения - советник президента Грузии
Цихелашвили: Мы должны сделать все, чтобы примирить общества, разобщенные конфликтом и баррикадами
Колбая: Я убежден, 25 лет будет той межой, откуда начнется здравое суждение
25 лет назад в Абхазии началась война
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Маргвелашвили: В Грузии все – политики
В Батуми после взрыва на газораспределительном узле загорелись дома (Видео)
Глава МИД Азербайджана довел до экс-генсека ООН позицию Баку по Карабаху
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна