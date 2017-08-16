Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Премьер Грузии поблагодарил Германию за поддержку в безвизе


16.08.2017   14:27
Грузия не забудет ту помощь, которую оказывает Германия в интеграции страны в евроатлантические структуры. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили сегодня на встрече с делегацией Бундестага /парламента/, которую возглавляет заместитель председателя парламентской фракции Христианско-социального союза Франц Йозеф Юнг.

По сообщению администрации премьера Грузии, Г. Квирикашвили отметил, что Грузия выражает благодарность Германии за поддержку в деле предоставления права на безвизовый въезд граждан Грузии в страны ЕС.

Со своей стороны, Франц Йозеф Юнг отметил роль Грузии в деле обеспечения мира и стабильности как в Закавказском регионе, так и на международной арене. "Германия и впредь продолжит оказывать Грузии ту помощь, которую ей понадобится в деле демократического строительства", - заверил парламентарий.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Выплаты внешнего долга создадут проблемы национальной валюте
В 2016 году инвестиции в Грузию составили 1,565 млрд. долларов
За последние 7 лет в Грузии разорились 20-25% строительных компаний
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Жители села Хурча потеряли доступ к 2 гектарам земли из-за действий оккупантов
Целью паспортизации в Абхазии является изоляция населения - советник президента Грузии
Цихелашвили: Мы должны сделать все, чтобы примирить общества, разобщенные конфликтом и баррикадами
Колбая: Я убежден, 25 лет будет той межой, откуда начнется здравое суждение
25 лет назад в Абхазии началась война
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Маргвелашвили: В Грузии все – политики
В Батуми после взрыва на газораспределительном узле загорелись дома (Видео)
Глава МИД Азербайджана довел до экс-генсека ООН позицию Баку по Карабаху
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна