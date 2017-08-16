Премьер Грузии поблагодарил Германию за поддержку в безвизе

16.08.2017 14:27 Грузия не забудет ту помощь, которую оказывает Германия в интеграции страны в евроатлантические структуры. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили сегодня на встрече с делегацией Бундестага /парламента/, которую возглавляет заместитель председателя парламентской фракции Христианско-социального союза Франц Йозеф Юнг.



По сообщению администрации премьера Грузии, Г. Квирикашвили отметил, что Грузия выражает благодарность Германии за поддержку в деле предоставления права на безвизовый въезд граждан Грузии в страны ЕС.



Со своей стороны, Франц Йозеф Юнг отметил роль Грузии в деле обеспечения мира и стабильности как в Закавказском регионе, так и на международной арене. "Германия и впредь продолжит оказывать Грузии ту помощь, которую ей понадобится в деле демократического строительства", - заверил парламентарий.















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