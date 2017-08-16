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Генпрокуратуры Беларуси и Грузии активизируют сотрудничество


16.08.2017   15:16
Генеральные прокуратуры Беларуси и Грузии активизируют сотрудничество. Такая информация размещена на сайте белорусской Генпрокуратуры по итогам рабочей встречи руководителей надзорных ведомств двух стран, которая состоялась сегодня в Минске, сообщает БЕЛТА.

Прошедшая встреча будет способствовать дальнейшему развитию взаимного сотрудничества между надзорными ведомствами обеих стран. Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк и главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе обсудили вопросы укрепления взаимодействия в борьбе с преступностью и коррупцией, надзорной деятельности органов прокуратуры в экономической сфере, обеспечения защиты прав граждан и юридических лиц. Кроме того, произошел обмен мнениями по иным аспектам прокурорской деятельности.

От белорусской стороны во встрече также приняли участие заместитель генпрокурора Алексей Стук, прокурор Минской области Олег Лаврухин, руководители структурных подразделений Генпрокуратуры. В состав грузинской делегации вошли первый заместитель главного прокурора Грузии Мамука Васадзе, областной прокурор Кахетии Важа Панозишвили, начальник экономического департамента Главной прокуратуры Грузии Мераб Мургулия.






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