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Посол Грузии в ЕС прокомментировала отставку скандально известного дипломата


16.08.2017   16:15
Кандидат на пост спецпредставителя Евросоюза по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии будет назван до середины сентября. Об этом сообщила глава представительства Грузии в Евросоюзе Натали Сабанадзе в эфире Первого канала Общественного телевидения Грузии.

Нового кандидата должны назвать европейские структуры. Должность стала вакантной после ухода в отставку Герберта Залбера (Herbert Salber). Дипломат продолжит дипломатическую службу на посту посла Германии в одной из европейских стран.

Весной этого года с Залбером в Грузии был связан дипломатический скандал: стало известно, что в ходе визита в Цхинвали Зальбер поздравил Анатолия Бибилова с победой на т.н. президентских выборах в т.н. Южной Осетии.

«Я бы воздержалась связывать эти события, но факт, что господин Зальбер оставляет эту должность и переходит на новую службу. Официально Грузия не может требовать подобного (отвода дипломата — НГ). Грузинская сторона сделала максимум для того, чтобы зафиксировать свое недовольство этим фактом», — сказала Сабанадзе.

«Я надеюсь, что будет несколько хороших кандидатов, из которых будет выбран [новый спецпредставитель ЕС]. У них есть срок представления кандидатов до середины сентября, после чего будет выбран один кандидат. Окончательное решение будет за госпожой Могерини (глава дипломатии ЕС Федерика Могерини – НГ)», — сказала Сабанадзе.

Залбер являлся сопредседателем Женевских дискуссий, которые проводятся с октября 2008 года. На сегодняшний день это единственный формат политического диалога между представителями Грузии и де-факто властями Абхазии и Цхинвальского региона. В переговорах также участвуют представители России, США, ООН, ОБСЕ и ЕС.






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