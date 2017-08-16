«Альянс патриотов» выдвинул своего лидера в кандидаты в мэры Тбилиси

16.08.2017 16:20 Вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили будет бороться за пост мэра Тбилиси на предстоящих выборах в органы местного самоуправления.



"Это должна быть борьба за свободу, выборы пройдут на фоне масштабных акций", — сказала Инашвили на пресс-конференции.



Представители "Альянса патриотов" анонсировали масштабные акции протеста с требованием изменить избирательную систему в Грузии и решить социальные проблемы в стране. Первая акция пройдет 17 сентября в Тбилиси, а 24 сентября — в Батуми. Инашвили не исключила начало голодовки участниками акции.



"Если мы не изменим избирательную систему и не изменим эту систему так, чтобы нам не было сложно искать кандидатов, мы не сможем сделать ничего во благо", — отметила Инашвили в эфире телеканала TV Pirveli.



Она подчеркнула, что было много кандидатов лучше нее, но они не хотят участвовать в выборах.



"Люди потеряли веру в то, что есть смысл участвовать в выборах. Никто не хочет втягиваться в заранее проигрышный процесс, который я назвала политическим театром и спектаклем", — подчеркнула Инашвили.



Кандидатуру Инашвили представил один из лидеров партии Давид Тархан-Моурави.



"На фоне масштабных акций протеста необходима фигура, которая сможет превратить этот процесс в политический процесс, и это будет Ирма Инашвили", — сказал Тархан-Моурави.



Граждане Грузии будут выбирать местные законодательные органы (сакребуло), а также градоначальников и глав районов в конце октября.



Об участии в выборах мэра Тбилиси ранее заявили пять кандидатов: Каха Каладзе от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", Заал Удумашвили от партии "Единое национальное движение", Элене Хоштария от партии "Европейская Грузия – движение за свободу", Тенго Шергелашвили от "Движения строительства" и независимый кандидат Алеко Элисашвили.















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