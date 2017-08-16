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Удумашвили, в случае избрания мэром, обещает социально необеспеченным дополнительную помощь


16.08.2017   16:55
В Тбилисском сакребуло (собрании) прошла встреча, подытоживающая трехлетнюю деятельность фракции «Единое национальное движение».

К собравшимся в зале заседаний сакребуло сторонникам обратился кандидат в мэры столицы Заал Удумашвили.

Кандидат от «Национального движения» в случае его избрания мэром пообещал социально незащищенным, чей рейтинговый балл не превышает 200 000, дополнительную помощь в размере 50 лари.

«Все социально незащищенные в столице, чей рейтинговый балл составляет до 200 000, получат от тбилисской мэрии дополнительно помощь в размере 50 лари. Эту помощь в Тбилиси получат 166 000 семей. Это именно то количество, которое зафиксированы в социальных базах как социально необеспеченные и их рейтинговый балл оценен до 200 000 баллов. Это будет дополнительной помощью независимо от того, что вы уже получаете от государства», - заявил Заал Удумашвили.






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