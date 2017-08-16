Удумашвили, в случае избрания мэром, обещает социально необеспеченным дополнительную помощь

16.08.2017 16:55 В Тбилисском сакребуло (собрании) прошла встреча, подытоживающая трехлетнюю деятельность фракции «Единое национальное движение».



К собравшимся в зале заседаний сакребуло сторонникам обратился кандидат в мэры столицы Заал Удумашвили.



Кандидат от «Национального движения» в случае его избрания мэром пообещал социально незащищенным, чей рейтинговый балл не превышает 200 000, дополнительную помощь в размере 50 лари.



«Все социально незащищенные в столице, чей рейтинговый балл составляет до 200 000, получат от тбилисской мэрии дополнительно помощь в размере 50 лари. Эту помощь в Тбилиси получат 166 000 семей. Это именно то количество, которое зафиксированы в социальных базах как социально необеспеченные и их рейтинговый балл оценен до 200 000 баллов. Это будет дополнительной помощью независимо от того, что вы уже получаете от государства», - заявил Заал Удумашвили.















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