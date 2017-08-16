|
Удумашвили, в случае избрания мэром, обещает социально необеспеченным дополнительную помощь
16.08.2017 16:55
В Тбилисском сакребуло (собрании) прошла встреча, подытоживающая трехлетнюю деятельность фракции «Единое национальное движение».
К собравшимся в зале заседаний сакребуло сторонникам обратился кандидат в мэры столицы Заал Удумашвили.
Кандидат от «Национального движения» в случае его избрания мэром пообещал социально незащищенным, чей рейтинговый балл не превышает 200 000, дополнительную помощь в размере 50 лари.
«Все социально незащищенные в столице, чей рейтинговый балл составляет до 200 000, получат от тбилисской мэрии дополнительно помощь в размере 50 лари. Эту помощь в Тбилиси получат 166 000 семей. Это именно то количество, которое зафиксированы в социальных базах как социально необеспеченные и их рейтинговый балл оценен до 200 000 баллов. Это будет дополнительной помощью независимо от того, что вы уже получаете от государства», - заявил Заал Удумашвили.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна