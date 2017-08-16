Главой Агентства по туризму Грузии может стать французский бизнесмен

16.08.2017 18:12 Вчера телекомпания "Рустави 2" со ссылкой на свои источники заявила об отставке руководителя Национальной администрации туризма Георгия Чоговадзе. Причиной назывался скандал, возникший из-за провала только что завершившегося масштабного фестиваля электронной музыки в Грузии GEM Fest. В самом НАТ и министерстве экономики данную информацию опровергают.



Для проведения фестиваля администрация туризма Грузии выделила 1,9 миллиона лари (порядка 790 тыс. долларов) из госбюджета. Однако не успел фестиваль закончиться, как его сотрудники уже провели несколько акций протеста, заявляяо том, что организаторы задерживают им зарплаты.



Кроме того, в поселках Анаклия и Ганмухури протестуют местные жители, которые требуют возмещения средств, вложенных ими для приема туристов в своих домах. Они заявляют, что по совету организаторов фестиваля потратили деньги, однако так и не дождались наплыва туристов.



В службе связей с общественностью Национального агентства туризма заявили, что причиной неявки Чоговадзе сегодня на работу является не его отставка с должности, а день рождения его ребенка.



Несмотря на то, что ни в НАТ, ни в Минэкономики не подтверждают уход с должности Георгия Чоговадзе, бизнес СМИ распространили информацию в связи с его альтернативой. Согласно распространенной информации, руководителем НАТ назначается французский бизнесмен Жан Фредерик Полсен, который в то же время является одним из акционеров "Шато Мухрани". Он также владеет компанией "Веллингтон", производящей чипсы "Фрикс".















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