В Грузии составят видеоконституцию

16.08.2017 19:31 В Грузии будет составлена так называемая видеоконституция, сообщила пресс-служба президента Грузии. Проект инициирован президентом Грузии и осуществляется при поддержке президентского фонда. Первую запись в видеоконституцию сделал сам Георгий Маргвелашвили на встрече со студентами и старшеклассниками, которая состоялась 15 августа в Базалетской летней школе.



По мнению начальника администрации президента Грузии Георгия Абашишвили, проект под названием «Читай Конституцию вместе со всей Грузией» еще больше повысит интерес к основному закону страны.



«Это очень важная инициатива, которую поддержал президент Грузии, ставший ее первым участником. Эта кампания дает возможность каждому гражданину Грузии, прочитать определенную фразу из Конституции, записав ее с помощью соответствующих технических средств — мобильного телефона, компьютера… Важно то, что знания о Конституции и интерес к Конституции в обществе постоянно растут, поэтому необходимо еще больше содействовать этому процессу. Общество должно быть вовлечено в конституционные процессы», — заявил Абашишвили.



Желающие принять участие в этом проекте могут зайти на веб-сайт www.constitution.ge и записать на нем ту фразу из Конституции, которую ему продиктует программа. Полная видеозапись Конституции будет готова 24 августа.















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