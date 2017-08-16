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В Грузии составят видеоконституцию


16.08.2017   19:31
В Грузии будет составлена так называемая видеоконституция, сообщила пресс-служба президента Грузии. Проект инициирован президентом Грузии и осуществляется при поддержке президентского фонда. Первую запись в видеоконституцию сделал сам Георгий Маргвелашвили на встрече со студентами и старшеклассниками, которая состоялась 15 августа в Базалетской летней школе.

По мнению начальника администрации президента Грузии Георгия Абашишвили, проект под названием «Читай Конституцию вместе со всей Грузией» еще больше повысит интерес к основному закону страны.

«Это очень важная инициатива, которую поддержал президент Грузии, ставший ее первым участником. Эта кампания дает возможность каждому гражданину Грузии, прочитать определенную фразу из Конституции, записав ее с помощью соответствующих технических средств — мобильного телефона, компьютера… Важно то, что знания о Конституции и интерес к Конституции в обществе постоянно растут, поэтому необходимо еще больше содействовать этому процессу. Общество должно быть вовлечено в конституционные процессы», — заявил Абашишвили.

Желающие принять участие в этом проекте могут зайти на веб-сайт www.constitution.ge и записать на нем ту фразу из Конституции, которую ему продиктует программа. Полная видеозапись Конституции будет готова 24 августа.






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