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Власти и оппозиция еще раз обсудят конституционные поправки 18 июля
16.08.2017 19:37
Встреча правящей команды и оппозиции пройдет в здании парламента в Тбилиси в пятницу, 18 августа, в 17:00.
При организации парламентского большинства, на запланированной между политическими партиями встрече будет обсуждаться вопрос конституционной реформы.
Правящая партия вчера предложила квалифицированным партиям встречу по вопросу конституционной реформы, на что оппозиционные силы зафиксировали свою готовность.
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