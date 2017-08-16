Ежегодный доклад США о религиозной свободе в Грузии

16.08.2017 19:43 Несмотря на то, что Конституция обеспечивает «полную свободу религии» и разграничивает государство и Церковь, законодательство и политика предоставляют Грузинской Православной Церкви такие привилегии, которые не предусматриваются для других религиозных групп, - говорится в ежегодном докладе Государственного департамента США о религиозной свободе, который был опубликован 15 августа.



«Конституция признает особую роль ГПЦ в истории страны, однако определяет, что ГПЦ должна быть независима от государства и отношения между Церковью государством должно определять Конституционное соглашение (т.н. Конкордат)», - говорится в докладе, согласно которому, Конкордат предоставляет ряд прав НГПЦ, которыми не пользуются другие религиозные группы.



Согласно докладу, в течение года власти расследовали 19 случаев предположительных преступлений на почве религиозной нетерпимости, однако неправительственные организации и Аппарат народного защитника вновь говорят о неэффективности властей в расследовании преступлений, мотивированных религиозной ненавистью.



«Неправительственные организации и представители религиозных меньшинств вновь выражают обеспокоенность в связи с действиями властей, как на национальном, так и на местном уровне, которые сопротивлялись строительству молельных домов для религиозных меньшинств и поддерживали ГПЦ в возвращении зданий, конфискованных государством в советское время», - говорится в докладе.



В документе также отмечается, что, несмотря на сопротивление со стороны власти, «несколько судебных решений все равно было принято в пользу прав религиозных меньшинств, по поводу строительства их молельных домов и школ; Как минимум, одна религиозная группа, Свидетели Иеговы, открыла один новый молельный дом».



В докладе говорится, что власти открыли первый мусульманский молельный дом для членов Вооруженных сил, но в ряде тюрем молельные дома есть только у ГПЦ.



Согласно документу, ограничения в отношении религиозной деятельности продолжались на оккупированных территориях Грузии – в Абхазии и т.н. Южной Осетии, «которые остаются за пределами контроля центральной власти».



«Де-факто власти не позволили православным священникам проводить богослужение в четырех церквях, расположенных в Гальском районе Абхазии и этнические грузины не получили возможность присутствовать на богослужении на родном языке», - говорится в докладе.



Согласно документу, «проживающие за пределами Абхазии и т.н. Южной Осетии лица не имеют возможности войти на эти территории, в том числе и для того, чтобы посетить могилы членов своих семей».



В докладе говорится, что распространялась информация о насилии в отношении религиозных меньшинств. Свидетели Иеговы распространяли информацию о физическом нападении в отношении их 11 членов. «Представители религиозных меньшинств вновь сообщают о распространенном в обществе убеждении, согласно которому, религиозные меньшинства создают угрозу ГПЦ и культурным ценностям страны. По информации некоторых НПО, православные священнослужители вновь содействовали враждебным настроениям общества в отношении религиозных меньшинств», - говорится в докладе.



Согласно документу, Фонд развития медиа зафиксировал, как минимум, 69 нетолерантных заявлений в национальных СМИ на религиозную тему.



В докладе также говорится, что посол США и сотрудники посольства регулярно встречаются с представителями властей, чтобы содействовать диалогу между правительством и религиозными меньшинствами.



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