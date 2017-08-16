На месте взрыва в Батуми побывал глава правительства Аджарии

16.08.2017 21:36 Председатель правительства Аджарии Зураб Патарадзе побывал на месте взрыва газозаправочной станции в Батуми и пообещал предоставить временное жилье людям, чьи дома пострадали от пожара. Об этом корр. «Новости-Грузия» сообщили в пресс-службе правительства Аджарии.



Сильный взрыв на АЗС на улице генерала Абашидзе прогремел сегодня днем. В результате начавшегося пожара сгорели два жилых дома, находившихся в непосредственной близости от места взрыва. Еще несколько зданий получили значительные повреждения. Ликвидацией пожара занимались около 60 пожарных и спасателей.



Патарадзе отметил, что к разрешению ЧП подключены все профильные государственные ведомства, в том числе министерство финансов и экономики Аджарии, а также батумская мэрия. По его словам, предпринимаются все меры для «оперативного изучения» ситуации.



«В первую очередь, мэрия снимет площади для тех, кто остался без крова. Как только будут результаты следствия, произойдет согласование информации, и мы предпримем соответствующие меры», — сказал Патарадзе.



В результате взрыва пострадали три человека – сотрудники АЗС. Один из них в тяжелейшем состоянии, с 90% ожогами тела, доставлен в больницу города Кутаиси (регион Имерети).



«Самое главное, что не пострадал никто из местных жителей, живших по соседству. Однако пострадали три человека, непосредственно работающие на этом предприятии. Они переведены в больницу. Состояние одного из них сравнительно тяжелое. Состояние двух человек стабильное. Сегодня там находится наш министр здравоохранения», — добавил глава правительства Аджарии.



Кроме того, выяснилось, что эта газозаправочная станция функционировала без разрешения городских властей, а местные жители еще накануне жаловались на сильный запах газа. Вопрос о том, почему АЗС работала без разрешения, также должен стать предметом расследования.



Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил безопасности на объектах электро- или теплоэнергии, газа, нефти или нефтепродуктов», что карается штрафом или ограничением свободы сроком до 3 лет, либо лишением свободы сроком до 2 лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью сроком до 3 лет или без такового.















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