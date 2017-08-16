Саакашвили намерен вернуться в Украину 10 сентября

16.08.2017 22:10 Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили заявил, что намерен вернуться в Украину 10 сентября.



"Я возвращаюсь в Украину. Я приеду 10 сентября, буду ехать из Польши через пункт пропуска "Краковец", - сказал он в ходе прямой трансляции на своей странице в Фейсбуке в среду вечером.



Ранее президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил М.Саакашвили гражданства Украины. В Киеве заявляли, что смогут пропустить его на украинскую территорию только при наличии визы.















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