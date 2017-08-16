|
Саакашвили намерен вернуться в Украину 10 сентября
16.08.2017 22:10
Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили заявил, что намерен вернуться в Украину 10 сентября.
"Я возвращаюсь в Украину. Я приеду 10 сентября, буду ехать из Польши через пункт пропуска "Краковец", - сказал он в ходе прямой трансляции на своей странице в Фейсбуке в среду вечером.
Ранее президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил М.Саакашвили гражданства Украины. В Киеве заявляли, что смогут пропустить его на украинскую территорию только при наличии визы.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна