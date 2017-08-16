Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Саакашвили намерен вернуться в Украину 10 сентября


16.08.2017   22:10
Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили заявил, что намерен вернуться в Украину 10 сентября.

"Я возвращаюсь в Украину. Я приеду 10 сентября, буду ехать из Польши через пункт пропуска "Краковец", - сказал он в ходе прямой трансляции на своей странице в Фейсбуке в среду вечером.

Ранее президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил М.Саакашвили гражданства Украины. В Киеве заявляли, что смогут пропустить его на украинскую территорию только при наличии визы.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузинская туристическая индустрия растет
Эмигранты и иностранцы покупают квартиры в Грузии
Выплаты внешнего долга создадут проблемы национальной валюте
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Стамбуле прошла грузино-абхазская встреча по вопросам энергетики
Жители села Хурча потеряли доступ к 2 гектарам земли из-за действий оккупантов
Целью паспортизации в Абхазии является изоляция населения - советник президента Грузии
Цихелашвили: Мы должны сделать все, чтобы примирить общества, разобщенные конфликтом и баррикадами
Колбая: Я убежден, 25 лет будет той межой, откуда начнется здравое суждение
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Грузии почтили память грузинских ныряльщиков, погибших год назад
Прямые иностранные инвестиции в Грузию в 2016 году выросли на 0,1%
На Верхнем Ларсе сняли ограничения на передвижение в ночное время
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна