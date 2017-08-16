Глава администрации туризма Грузии опроверг слухи о своей отставке

16.08.2017 23:23 Глава национальной администрации туризма Грузии Георгий Чоговадзе опроверг сообщения о своей отставке.



Сегодня Чоговадзе сделал первый комментарий после того, как ряд грузинских СМИ накануне со ссылкой на неофициальные источники сообщили об отставке главы департамента туризма.



Некоторые журналисты связали отставку Чоговадзе с неудачным проведением фестиваля электронной музыки Gem Fest в Анаклия, на проведение которого были выделены средства из государственного бюджета.



В частности, по данным СМИ, администрация туризма Грузии выделила на это мероприятие 1,9 миллиона лари (порядка 790 тысяч долларов).



Также активно муссировались слухи о том, что место Чоговадзе займет проживающий во Франции шведский бизнесмен Жан Фредерик Польсен.



«Я не покидаю должность. Нам предстоит сделать множество дел в туризме. Мы продолжаем работать в обычном режиме. Сегодняшний день также ничем не отличался для администрации туризма», — сказал Чоговадзе журналистам.



«Я не думаю, чтобы было правильным связывать развитие туризма с одним конкретным проектом. Тем более, когда у проекта Gem Fest есть свои ответственные лица. Они предоставят вам более детальную информацию по поводу GEM Fest, тем более, что у распространяемой информации нет ничего общего с правдой», — отметил Чоговадзе.



По одной из версий СМИ, причиной возможной отставки называлось противостояние Чоговадзе с министром экономики и устойчивого развития Грузии Георгием Гахария. Национальная администрация туризма входит в состав именно этого министерства.



«Нет никакого внутреннего противостояния. Наоборот, я могу отметить, что Георгий Гахария является профессионалом очень высокого уровня. Именно его команду я представляю сегодня, и в будущем мы совместно, единой командой, сделаем очень большие дела для развития туризма в Грузии», — заключил Чоговадзе.



Георгий Чоговадзе работает на посту руководителя национальной администрации туризма с ноября 2014 года. Имеет степень магистра по бизнес администрированию. За свою профессиональную деятельность успел поработать в таких известных компаниях, как Lufthansa, Swiss Air и Airzena — Georgian Airways.















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