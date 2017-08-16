Саакашвили призвал украинские власти не превращать в цирк его возвращение в Украину

16.08.2017 23:27 По заявлению бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, у властей Украины нет никакого правового основания не впускать его на территорию Украины.



«Из-за чего меня должны задержать на границе?! Несмотря на незаконное решение Порошенко, я являюсь лицом без гражданства, которое проживает в Украине. Все мои вещи в Украине. Я также инициатор основания политического движения. Конечно, они могут делать, что захотят, однако закон не на их стороне», - отметил Саакашвили.



По его словам, 10 сентября на польско-украинской границе его будут сопровождать проживающие в Польше украинцы и некоторые политики. Михеил Саакашвили призвал власти Украины не превращать в цирк его возвращение в Украину.



Как заявил экс-президент, он планирует вернуться в Украину 10 сентября с территории Польши.















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