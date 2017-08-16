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Саакашвили: Выдать меня Грузии - все равно что выдать России


16.08.2017   23:52
Экс-президент Грузии, ныне глава украинской партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили допускает, что украинские власти могут экстрадировать его в Грузию, об этом он заявил во время включения на своей странице в Facebook.

"Если Порошенко попытается меня выдать в Грузию, можно так сделать, но это будет беспредел. Это все равно, что выдавать России", - сказал он.

По словам Саакашвили, недавно в СМИ появился разговор главы МВД Грузии Георгия Мгебришвили с пранкером, выдавшим себя за министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в ходе которого грузинский чиновник рассказал, что Грузия не заинтересована в выдаче экс-президента.






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