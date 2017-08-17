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Обращение Народного защитника Грузии в связи с задержанием Тамар Меаракишвили


17.08.2017   10:11
16 августа 2017 года в оккупированном Ахалгорском районе была задержана местный житель, гражданский активист Тамар Меаракишвили, которая всегда выделялась активной гражданской позицией и высказывала критические заявления в защиту прав жителей оккупированного Ахалгорского района. Из-за этого в последние годы она испытывала давление со стороны марионеточного режима, которое в июле текущего года закончилось её похищением в Цхинвали.

Народный Защитник оценивает задержание Тамар Меаракишвили как незаконное лишение свободы и оказание давления на гражданского активиста, ограничение её свободы выражения мысли. Этот арест также следует оценивать, как её вынуждение навсегда покинуть Ахалгорский район. Вызывает беспокойство, что в последнее время в т.н. т.н. Южной Осетии давление на гражданских активистов и неправительственные организации приняло систематический характер.

Народный защитник призывает цхинвальский режим немедленно освободить Тамар Меаракишвили. Также призывает правительство Грузии принять все необходимые меры для защиты ее безопасности и для её освобождения.






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