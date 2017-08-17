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Бердзенишвили: Дискредитация Церкви является линией Бидзины Иванишвили


17.08.2017   10:48
Один из лидеров "Республиканской партии" Давид Бердзенишвили заявил "Курьеру", что Бидзина Иванишвили преследует целью дискредитировать Церковь Грузии, и получить влияние над ней.

"Эта проблема особенно осложнилась в процессе усиления пророссийской линии, и роста не западных, более того, антизападных настроений.

К сожалению, в этом активно участвуют лица духовенства. Мы категорически против усиления мощной российской идеологической и организационной структуры в Грузии. Мы против сращивания Церкви с любой властью. Сегодня в грузинской Церкви кризис, и этому кризису требуется не утаивание, а поддержка общества.

Сближение с Евросоюзом в сопровождении охлаждения отношений с НАТО является линией Бидзины Иванишвили, Церковь помогает ему в этом. В то же время дискредитация Церкви является линией Бидзины Иванишвили"- заявил Давид Бердзенишвили.







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