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Бердзенишвили: Дискредитация Церкви является линией Бидзины Иванишвили
17.08.2017 10:48
Один из лидеров "Республиканской партии" Давид Бердзенишвили заявил "Курьеру", что Бидзина Иванишвили преследует целью дискредитировать Церковь Грузии, и получить влияние над ней.
"Эта проблема особенно осложнилась в процессе усиления пророссийской линии, и роста не западных, более того, антизападных настроений.
К сожалению, в этом активно участвуют лица духовенства. Мы категорически против усиления мощной российской идеологической и организационной структуры в Грузии. Мы против сращивания Церкви с любой властью. Сегодня в грузинской Церкви кризис, и этому кризису требуется не утаивание, а поддержка общества.
Сближение с Евросоюзом в сопровождении охлаждения отношений с НАТО является линией Бидзины Иванишвили, Церковь помогает ему в этом. В то же время дискредитация Церкви является линией Бидзины Иванишвили"- заявил Давид Бердзенишвили.
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