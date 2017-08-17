Рейтинги кандидатов в мэры Тбилиси за 2 месяца до выборов

17.08.2017 11:13 «За 2 месяца до выборов реальные рейтинги политических партий неизвестны, но противоположные лагеря уже обвиняют друг друга в манипуляциях с помощью социологических исследований. Правда, во всех исследованиях кандидат «Грузинской мечты» Кахи Каладзе является безальтернативным лидером, но в отношении второго тура данные расходятся. Часть политологов считает второй тур неизбежным, а другая часть уверена, что этого не произойдет», - пишет газета «Резонанси».



«Примечательно, что такие социологические исследования периодически проводит Национально-демократический институт (NDI) и Международный республиканский институт (IRI). По последним исследованиям NDI, на вопрос, если бы завтра проводились выборы, какого кандидата в мэры Тбилиси вы бы поддержали, Каху Каладзе («Грузинская мечта») назвали 30%, Алеко Элисашвили (независимый кандидат) - 19%, Заала Удумашвили («Национальное движение») - 18%, Элене Хоштария («Европейская Грузия») - 5%, еще 12% не знают ответа, а 4% отказались отвечать. Также стало известно, что «Грузинская мечта» провела внутреннее исследование, но процентные данные и политическая картина отличаются. Единственное сходство заключается в том, что первое место в борьбе за пост мэра Тбилиси занимает Каха Каладзе, но в исследованиях NDI у него 30% и велика вероятность второго тура, а во внутреннем исследовании «Мечты» - около 40% и необходимости второго тура нет, потому что оппозиция и в сумме не набирает необходимых для серьезной конкуренции голосов», - отмечает издание.



«Психолог Зураб Бигвава, чья компания «Психопроект» проводит внутренние исследования для правящей партии, говорит, что полтора месяца назад они провели исследование и на первое место вышел Каха Каладзе с почти 40%, на второе - Заал Удумашвили, а Элисашвили и Хоштария набрали приблизительно равные проценты. Кроме этого, Бигвава говорит, что в их исследовании общая сумма процентов оппозиции не превышает показатель Каладзе и вероятность второго тура минимальна, потому что в случае второго выбора большинство поддерживает «Мечту». Бигвава также говорит о том, что они изучили рейтинги партий и на первое место вышла «Мечта», на второе - «националы», на третье - «Европейская Грузия», а барьер также преодолеют «Альянс патриотов» и лейбористы. Он говорит, что не был удивлен результатами, но «Европейская Грузия» отстает от «националов» совсем ненамного», - продолжает издание.



«Мы составили рейтинг доверия, Каладзе занял первое место, и его рейтинги намного выше, чем всех остальных. На втором месте находится не Элисашвили, а Удумашвили. Суммарный рейтинг оппозиции не превышает рейтинг Каладзе. Неопределившихся избирателей было много, более 30%. Это исследование не показало, что в Тбилиси будет второй тур, Каладзе может выиграть выборы уже в первом туре. В исследованиях есть метод аллокации, с помощью которого можно предположить, в какую сторону склонятся неопределившиеся избиратели. По нашим исследованиям, решающе большой процент склонится в сторону кандидата правящей партии. Когда мы спрашивали, вне зависимости от ваших симпатий, на ваш взгляд, представители какой партии победят, 62% говорило, что победит «Мечта», - заявил Бигвава. По его словам, даже если в Тбилиси пройдет второй тур, оппозиция все равно не объединится. «Не считайте парадоксом, но для Каладзе самым неудобным соперником может оказаться Элене Хоштария, а Удумашвили и Элисашвили он легко победит», - заключил Бигвава.















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