Замглавы МИД Грузии встретился с депутатом Бундестага Германии

17.08.2017 12:41 Заместитель министра иностранных дел Грузии Вахтанг Махароблишвили встретился сегодня с членом Бундестага /парламента/ Германии, заместителем председателя парламентской фракции Христианско-демократического союза Францем Йозефом Юнгом.



По сообщению департамента прессы и информации МИД Грузии, стороны уделили внимание процессу европейской и евроатлантической интеграции Грузии и текущим приоритетам, а также региональным вопросам.



В. Махароблишвили подчеркнул особую важность проведения Года грузинско-германской дружбы для углубления отношений между двумя народами.



Франц Йозеф Юнг, в свою очередь, заявил, что Грузия является успешной страной в регионе с учетом впечатляющего прогресса в демократическом развитии. Он подтвердил полную поддержку Германией европейской и евроатлантической интеграции Грузии.















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