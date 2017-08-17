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Замглавы МИД Грузии встретился с депутатом Бундестага Германии


17.08.2017   12:41
Заместитель министра иностранных дел Грузии Вахтанг Махароблишвили встретился сегодня с членом Бундестага /парламента/ Германии, заместителем председателя парламентской фракции Христианско-демократического союза Францем Йозефом Юнгом.

По сообщению департамента прессы и информации МИД Грузии, стороны уделили внимание процессу европейской и евроатлантической интеграции Грузии и текущим приоритетам, а также региональным вопросам.

В. Махароблишвили подчеркнул особую важность проведения Года грузинско-германской дружбы для углубления отношений между двумя народами.

Франц Йозеф Юнг, в свою очередь, заявил, что Грузия является успешной страной в регионе с учетом впечатляющего прогресса в демократическом развитии. Он подтвердил полную поддержку Германией европейской и евроатлантической интеграции Грузии.






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