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Квирикашвили: Терроризм уже новыми методами жестокости грозит гражданам мира


18.08.2017   10:36
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выражает сожаление в связи с терактом, произошедшим в Барселоне.

«Выражаю большое сожаление из-за произошедшего в Испании, в Барселоне теракта, который привел к жертвам. Искренне сочувствую правительству Испании, испанскому народу.

Терроризм уже новыми методами жестокости грозит гражданам мира. Гибнут совершенно невиновные люди.
Верю, что цивилизованный мир сумеет справиться с этим огромным вызовом и достигнет мира. Мы должны приложить все усилия для победы над терроризмом, чтобы людям была дана возможность жить мирно», - говорится в письме-соболезновании.






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