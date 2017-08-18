Квирикашвили: Терроризм уже новыми методами жестокости грозит гражданам мира

18.08.2017 10:36 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выражает сожаление в связи с терактом, произошедшим в Барселоне.



«Выражаю большое сожаление из-за произошедшего в Испании, в Барселоне теракта, который привел к жертвам. Искренне сочувствую правительству Испании, испанскому народу.



Терроризм уже новыми методами жестокости грозит гражданам мира. Гибнут совершенно невиновные люди.

Верю, что цивилизованный мир сумеет справиться с этим огромным вызовом и достигнет мира. Мы должны приложить все усилия для победы над терроризмом, чтобы людям была дана возможность жить мирно», - говорится в письме-соболезновании.















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