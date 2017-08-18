Президент Грузии потрясен терактом в Барселоне

18.08.2017 10:53 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили потрясен произошедшим в Испании терактом.



«Я потрясен произошедшим в Испании, Барселоне террористическим актом, жертвами которого стали неповинные люди. Мы, вместе с международным содружеством продолжаем борьбу против этой огромной угрозы современности.



В эти минуту испытаний от имени грузинского народа и от своего имени лично соболезную семьям погибших, заявляю о твердой поддержке испанским властям и народу», - говорится в заявлении, распространенном президентом Грузии.















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