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Президент Грузии потрясен терактом в Барселоне
18.08.2017 10:53
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили потрясен произошедшим в Испании терактом.
«Я потрясен произошедшим в Испании, Барселоне террористическим актом, жертвами которого стали неповинные люди. Мы, вместе с международным содружеством продолжаем борьбу против этой огромной угрозы современности.
В эти минуту испытаний от имени грузинского народа и от своего имени лично соболезную семьям погибших, заявляю о твердой поддержке испанским властям и народу», - говорится в заявлении, распространенном президентом Грузии.
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