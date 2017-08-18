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Граждане Грузии не пострадали в барселонском теракте


18.08.2017   11:25
Граждан Грузии нет среди пострадавших в результате наезда микроавтобуса на толпу в Барселоне. Об этом сообщила вице-консул Грузии в Барселоне Лия Ахалбедашвили.

«По информации на данную минуту, среди пострадавших нет граждан Грузии. Мы находимся на связи с местной полицией, и как только у нас появится другая информация, она будет опубликована на сайте министерства иностранных дел», — сказала Ахалбедашвили в телефонном интервью телекомпании «Имеди».

Инцидент произошел сегодня вечером в туристическом центре города — в районе пешеходной улицы Рамбла. Сначала толпу протаранил минивэн. Затем вооруженные люди взяли в заложники посетителей ресторана. По данным СМИ, в результате наезда машины погибли не менее 13 человек, а пострадали не менее 20. Полиция уже признала произошедшее терактом.

Как уже сообщалось, после теракта консульство Грузии в Барселоне открыло горячую линию по номеру +34 687 661 274. Также круглосуточная горячая линия действует в консульском департаменте министерства иностранных дел Грузии по номеру (+995 32) 294 50 50.

МИД Грузии призвал находящихся в Барселоне граждан Грузии быть в максимальной координации с консульским учреждением Грузии и учитывать рекомендации местной полиции.






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