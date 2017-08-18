Саакашвили - У меня есть полное право въехать в Украину

18.08.2017 13:32 У меня есть дом в Украине, это мое постоянное место проживания, у меня также есть дом в Грузии, а в Польше я нахожусь по приглашению моих польских друзей, - заявил бывший президент Грузии Михеил Саакашвили в интервью «Би-би-си».



Он также отметил, что находится в Варшаве, так как «планирует вернуться отсюда в Украину».

«Я здесь еще и потому, что Польша недалека от Украины и я планирую вернуться отсюда в Украину 10 сентября», - пояснил он.



Как заявил Михеил Саакашвили, у него есть полное право въехать в Украину.



«Я меня есть право въехать в Украину. Даже если бы я был лицом без гражданства, по конституции Украины я имею все права. Напомню вам, что Порошенко лишил меня гражданства с нарушением конституции и законодательства Украины. Я собираюсь вернуться в Украину, чтобы бороться за свои права в суде», - заключил он.















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