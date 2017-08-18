В Грузию вернули 86 граждан, нелегально проживавших на территории разных стран Европы

18.08.2017 13:55 Представитель Департамента превенции и мониторинга аппарата Народного защитника Грузии провел мониторинг совместной операции по возвращению граждан Грузии, нелегально проживающих на территории стран Евросоюза.



Как сообщают в аппарате Народного защитника, сотрудник Департамента превенции и мониторинга отправился из Тбилисского международного аэропорта в Дюссельдорф и Афины, где присутствовал при процессе возвращения из разных стран Европы 86 граждан Грузии.



На борту самолета (в Дюссельдорфе и Афинах) пограничная полиция Германии и Греции передала возвращаемых лиц эскорту министерства внутренних дел Грузии. Процесс координировало Европейское агентство по организации оперативного сотрудничества на внешних границах государств - членов Европейского союза «Фронтекс» (FRONTEX).



86 граждан Грузии, нелегально проживавших на территории Евросоюза, вернули в страну 16 августа.















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